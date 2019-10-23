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Помпео и Епифаний обсудили притеснения верующих Крыма и ОРДЛО

Новости » Политика    23.10.2019 - 21:09
Помпео и Епифаний обсудили притеснения верующих Крыма и ОРДЛО
Фото: Епифаний и Помпео (twitter.com/epifaniy)

Они выразили надежду на дипломатическое урегулирование ситуации в Украине

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с предстоятелем Православной Церкви Митрополитом Епифанием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Отмечается, что Епифаний и Помпео поделились своим беспокойством относительно нарушений религиозных свобод в оккупированном Россией Крыму, а также на контролируемой Россией территории Донбасса.

"Участники встречи выразили надежду на дипломатическое урегулирование подстрекаемого Россией конфликта на востоке Украины, который длится уже шестой год, и подчеркнули потребность в заживлении ран войны и в развитии единства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Помпео приветствовал митрополита Епифания с наградой Athenagoras по защите прав человека, которой отметили его усилия по защите возможностей украинцев совершать богослужения в соответствии с своей веры без внешнего вмешательства.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что удовлетворен работой Госдепа США в вопросе Украины.

РБК-Украина писало, что Помпео утверждает, что не видел свидетельства того, что Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Киева в обмен на предоставление финансовой и военной помощи.

Помпео провел переговоры с Пристайко Крым должен вернуться Украине, - Помпео
Новости Украины Майк ПомпеоЕпифаний
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