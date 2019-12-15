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У США хочуть покарати Росію за утиски віруючих на окупованій території України

Новини » Суспільство     15.12.2019 - 22:11
У США хочуть покарати Росію за утиски віруючих на окупованій території України
Ілюстративне фото (GettyImages)

У законопроекті йдеться, що РФ порушує міжнародні зобов'язання по повазі і захисті релігійних свобод

Конгресмени Джо Вілсон і Еммануель Клівер внесли в Конгрес США законопроект щодо підтримки свободи віросповідання на території України і покаранню РФ за релігійні переслідування на окупованій частині території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований документ на сайті законодавчого органу.

У документі йдеться про те, що російський уряд порушує міжнародне гуманітарне право і міжнародні зобов'язання по повазі і захисті релігійних свобод.

"Більше п'яти років РФ незаконно утримує в окупації Крим і частина Донбасу збройними формуваннями, якими вона керує. Службовці і найманці Кремля викрадають, заарештовують і катують людей в цих регіонах за їх віросповідання. Уряд Росії порушує міжнародне гуманітарне право і міжнародні зобов'язання по повазі і захисті релігійних свобод ", - йдеться в тексті.

Крім того, вказується, що російські посадовці несуть відповідальність за релігійні переслідування, і законопроект повинен допомогти залучити їх до відповідальності.

Конгресмени відзначають, що порушення, які РФ здійснює на окупованій і контрольованій території, переважно спрямовані проти Православної Церкви, Української Греко-католицької Церкви, протестантів і Свідків Єгови.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео зустрівся з предстоятелем Православної Церкви Митрополитом Єпіфаній. Єпіфаній і Помпео поділилися своїм занепокоєнням щодо порушень релігійних свобод в окупованому Росією Криму, а також на контрольованій Росією території Донбасу.

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