США хотят, чтобы Китай заставил Северную Корею вернуться к ядерным переговорам

Напомним, ранее Северная Корея назвала условия возобновления переговоров с США. Одним из условий переговоров является "принятие США практических мер по полному и необратимрму отказу от враждебной политики в отношении КНДР".

Ранее РБК-Украина сообщало, что 2 октября КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря, одна из которых упала в японской экономической зоне. В США отреагировали, заявив, что Северная Корея должна сохранять приверженность ядерным переговорам.

Япония, в свою очередь, заявила, что это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем японская сторона выражает решительный протест.