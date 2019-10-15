США хочуть, щоб Китай змусив Північну Корею повернутися до ядерних переговорів

Нагадаємо, раніше Північна Корея назвала умови відновлення переговорів з США. Однією з умов переговорів є "прийняття США практичних заходів щодо повного і необратимрму відмови від ворожої політики стосовно КНДР".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 жовтня КНДР знову запустила балістичні ракети у бік Японського моря, одна з яких впала в японській економічній зоні. У США відреагували, заявивши, що Північна Корея повинна зберігати прихильність ядерних переговорів.

Японія, в свою чергу, заявила, що це порушує резолюції Ради Безпеки ООН, в зв'язку з чим японська сторона висловлює рішучий протест.