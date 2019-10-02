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Япония выразила протест КНДР из-за запуска ракет

Новости » В мире    02.10.2019 - 10:33
Япония выразила протест КНДР из-за запуска ракет
Фото: флаг Японии (flickr.com/anutele)

Одна из ракет упала в экономической зоне Японии

Японское правительство выразило решительный протест из-за запуска баллистических ракет Северной Кореей (КНДР) в сторону японской экономической зоны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, КНДР утром 2 октября осуществил запуск двух баллистических ракет, одна из которых упала в экономической зоне Японии.

"Это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем японская сторона выражает решительный протест", - заявил Абэ.

Также, по словам премьер-министра, Япония готова продолжить тесное сотрудничество с США и международным сообществом относительно ядерного разоружения Корейского полуострова.

Ранее военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея осуществила запуск неопознанных снарядов в направлении Японского моря. Снаряды были запущены из города Вонсан.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что КНДР и США должны провести переговоры на рабочем уровне. По заявлению вице-министра иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэя, переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном должны пройти 5 октября.

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Новости Украины ЯпонияКНДРзапуск ракеты
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