США хотіли б припинення вогню в Україні на справедливих умовах, - сенатор Кейн

"США хотіли б припинення вогню на справедливих умовах. Європа хоче припинення вогню на справедливих умовах. Україна заслуговує на припинення вогню на справедливих умовах", - сказав Кейн.

Сенатор зазначив, що події, включно з вчорашнім ударом по Сумах, змушують його сумніватися в сумлінності російської зацікавленості в припиненні вогню.

"Але я сподіваюся, що я помиляюся. І вони повинні продемонструвати, що я не правий, продемонструвавши справжню зацікавленість у досягненні цього моменту припинення вогню", - додав Кейн.