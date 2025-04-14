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США хотели бы прекращения огня в Украине на справедливых условиях, - сенатор Кейн

Фото: сенатор-демократ Тим Кейн (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки хотели бы, чтобы прекращение огня в Украине произошло на справедливых условиях. Однако Россия своими действиями показывает, что не заинтересована в этом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил американский сенатор-демократ Тим Кейн во время брифинга в Киеве.

"США хотели бы прекращения огня на справедливых условиях. Европа хочет прекращения огня на справедливых условиях. Украина заслуживает прекращения огня на справедливых условиях", - сказал Кейн.

Сенатор отметил, что события, включая вчерашний удар по Сумах, заставляют его сомневаться в добросовестности российской заинтересованности в прекращении огня.

"Но я надеюсь, что я ошибаюсь. И они должны продемонстрировать, что я не прав, продемонстрировав настоящую заинтересованность в достижении этого момента прекращения огня", - добавил Кейн.

 

Прекращение огня и атаки России

Напомним, в марте Украина согласилась на предложение США относительно 30-дневного перемирия. Однако Россия не поддержала эту идею, заявив, что это соглашение не решит "не решающих проблем" РФ.

Кроме того, после переговоров Россия значительно усилила обстрелы Украины, применяя дроны и ракеты различных типов.

В частности, 4 апреля россияне атаковали Кривой Рог ракетой с кассетной боевой частью. Она была применена, чтобы вызвать как можно больше жертв. В результате удара погибло 20 человек, среди которых девять детей.

А 13 апреля россияне нанесли двойной баллистический удар по центру города Сумы. По состоянию на утро 14 апреля количество раненых в результате ракетного удара России по Сумах возросло до 119 человек. А погибли по меньшей мере 35 человек.

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