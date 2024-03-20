США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei

Як пише видання, Білий дім планує посилити тиск на Huawei, яка минулого року представила передовий процесор для смартфонів 5G.

Зокрема, джерела видання повідомляють, що крім компаній, які фактично виробляють чипи, під санкції США можуть підпасти Shenzhen Pengjin High-Tech Co. та SiCarrier. Це фірми, що виробляють обладнання для виробництва чипів та допомагають Huawei отримати доступ до західного обладнання.

Однак наразі незрозуміло, чи має США докази зв'язку вказаних компаній з Huawei. Наразі не відомо, коли в США буде ухвалено остаточне рішення щодо введення санкцій компаній-партнерів Huawei.

Шпигунська діяльність Китаю по всьому світу

Нещодавно військовослужбовця ВМС США засудили до 27 місяців ув'язнення за отримання хабара в розмірі майже 15 тисяч доларів від офіцера китайської розвідки в обмін на фотографії військової інформації США.

А рік тому Китай міг використовувати свої кулі-шпигуни над повітряним простором Великої Британії.

Раніше президент США Джо Байден підписав закон , який забороняє використовувати у Сполучених Штатах обладнання китайських телекомунікаційних компаній Huawei та ZTE.

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