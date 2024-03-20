США хотят ввести санкции против тайной китайской сети чипов Huawei

Как пишет издание, Белый дом планирует усилить давление на Huawei, в прошлом году представившую передовой процессор для смартфонов 5G.

В частности, источники издания сообщают, что кроме компаний, фактически производящих чипы, под санкции США могут подпасть Shenzhen Pengjin High-Tech Co. и SiCarrier. Это фирмы, производящие оборудование для производства чипов и помогающие Huawei получить доступ к западному оборудованию.

Однако пока непонятно, есть ли у США доказательства связи указанных компаний с Huawei. Пока не известно, когда в США будет принято окончательное решение о введении санкций компаний-партнеров Huawei.

Шпионская деятельность Китая по всему миру

Недавно военнослужащий ВМС США приговорен к 27 месяцам заключения за получение взятки в размере почти 15 тысяч долларов от офицера китайской разведки в обмен на фотографии военной информации США.

А год назад Китай мог использовать свои шары-шпионынад воздушным пространством Великобритании.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий использовать в Соединенных Штатах оборудование китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE.

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