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Байден запретил использовать в США оборудование Huawei и ZTE

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США, Пятница 12 ноября 2021 11:00
Байден запретил использовать в США оборудование Huawei и ZTE Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает использовать в Соединенных Штатах оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Ранее эти компании были внесены в "черный список".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американская Федеральная комиссия по связи (FCC) отныне не может рассматривать и утверждать какие-либо заявки на получение разрешений на использование оборудования китайских компаний. Это связано с тем, что они представляют "неприемлемый риск для национальной безопасности".

Комиссар FCC Брендан Карр в своем заявлении уточнил, что с 2018 года ведомство одобрило более 3 тысяч заявок от Huawei. Подписанный закон "поможет гарантировать, что опасное оборудование таких компаний как Huawei и ZTE больше не может быть подключено к американским сетям связи".

Кроме того, согласно закону, FCC имеет право отозвать предыдущие разрешения, выданные китайским компаниям.

Стоит отметить, что данный законопроект 28 октября 2021 года был единогласно одобрен Сенатом США, а в начале ноября - Палатой представителей США подавляющим большинством голосов.

В марте FCC внесла пять китайских компаний в список тех, кто несет угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту сетей связи США. Помимо Huawei и ZTE к ним относятся Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology.

Напомним, 4 июня 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о внесении 59 китайских компаний в "черный список". Среди них - одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, подозреваемая в шпионаже на КНР.

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