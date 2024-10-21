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США не прагнуть війни з Росією, але захищатимуть кожен дюйм території НАТО, - Остін

Київ, Понеділок 21 жовтня 2024 19:29
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США не прагнуть війни з Росією, але захищатимуть кожен дюйм території НАТО, - Остін Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

США не хочуть початку війни з Росією. Але вони виконуватимуть свої зобов'язання перед іншими країнами НАТО.

Про це під час зустрічі з українськими студентами заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна.

Він запевнив, що президент США Джо Байден обрав шлях взаємної відповідальності та спільної безпеки. Тому США вирішили розділити відповідальність за те, щоб Україна залишалася суверенною та вільною.

"І не помиляйтеся, США не прагнуть війни з Росією. І навіть якщо Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) створює надзвичайно безрозсудні та небезпечні загрози ядерної війни, ми продовжуватимемо ставитися до цього відповідальністю, якої світ справедливо вимагає від ядерної держави", - наголосив Остін.

Він запевнив, що США захищатимуть "кожний дюйм території НАТО", а також надаватимуть Україні необхідну допомогу для боротьби за виживання та безпеку.

Загрози Росії

Нагадаємо, Росія вже неодноразово погрожувала країнам Заходу, оскільки вони допомагають Україні у війні.

Зокрема нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про зміни в ядерній доктрині. Він назвав нові умови, за яких Росія може застосувати ядерну зброю.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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