США не хотят войны с Россией, но будут защищать каждый дюйм территории НАТО, - Остин
США не хотят начала войны с Россией. Но они будут выполнять свои обязательства перед другими странами НАТО.
Об этом во время встречи с украинскими студентами заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина.
Он заверил, что президент США Джо Байден избрал путь взаимной ответственности и общей безопасности. Поэтому США решили разделить ответственность за то, чтобы Украина оставалась суверенной и свободной.
"И не ошибайтесь, США не стремятся к войне с Россией. И даже если Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) создает чрезвычайно безрассудные и опасные угрозы ядерной войны, мы будем продолжать относиться к этому ответственностью, которой мир справедливо требует от ядерного государства", - подчеркнул Остин.
Он заверил, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО", а также будут предоставлять Украине необходимую помощь для борьбы за выживание и безопасность.
Угрозы России
Напомним, Россия уже неоднократно угрожала странам Запада, поскольку они помогают Украине в войне.
В частности, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил об изменениях в ядерной доктрине. Он назвал новые условия, при которых Россия может применить ядерное оружие.
Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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