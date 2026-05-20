США хочуть суттєво скоротити підтримку НАТО під час криз, - Reuters

Відповідно до концепції "Модель сил НАТО", країни альянсу визначають резерв сил, доступних для розгортання під час конфліктів або військових нападів. Точний склад цих сил засекречений, проте джерела видання стверджують, що Пентагон вирішив істотно зменшити свою участь у цьому процесі.

Американська сторона планує офіційно оголосити про своє рішення європейським союзникам цієї п'ятниці, 22 травня, під час зустрічі керівників оборонної політики в Брюсселі. Очікується, що США на цьому заході представлятиме Алекс Велес-Грін, ключовий помічник керівника відділу політики Пентагону Елбріджа Колбі.

Коригування цієї моделі є головним пріоритетом американської команди напередодні липневого саміту лідерів НАТО в Туреччині.

При цьому наразі залишається незрозумілим, як саме та з якою швидкістю Пентагон планує передавати оборонні обов'язки в кризових умовах європейським країнам.

Розподіл відповідальності та ядерний щит

"Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що очікує від європейських країн перебрати на себе основну відповідальність за безпеку континенту замість Сполучених Штатів", - зазначає Reuters.

Водночас очільник відділу політики Пентагону Елбрідж Колбі публічно запевнив, що США не відмовляться від використання своєї ядерної зброї для захисту членів альянсу, навіть якщо країни ЄС візьмуть на себе провідну роль у забезпеченні звичайних збройних сил.

Агентство пише, що наразі НАТО перебуває під серйозним тиском. Серед деяких європейських країн існують побоювання, що Вашингтон під керівництвом Трампа може повністю вийти з організації.

"Істотне скорочення чисельності військ, які США готові надати в разі війни, лише посилить ці побоювання", - йдеться у статті.