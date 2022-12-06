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США хочуть справедливого миру в Україні, а не паузи для Путіна, - Держдеп

Фото: Речник Державного департаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати прагнуть завершити війну, яку розв'язала Росія проти України, на умовах справедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса, зроблену під час брифінгу 6 грудня.

"Ми хочемо миру, українці хочуть миру, трансатлантична спільнота хоче миру. Чого ми не хочемо - це паузи", - зазначив посадовець.

Прайс вказав, якщо зробити паузу, то Путін використає її для того, аби "переоснастити, переобладнати, перегрупувати свої сили та, швидше за все, повернутися в Україну з новою помстою".

"Це не в інтересах справедливого й, тим більше, довготривалого миру", - підкреслив речник Держдепу.

За словами посадовця, те, яким має бути справедливий мир, чітко висловився президент України Володимир Зеленський, зокрема під час саміту G20.

Окрім цього, Прайс додав, що США надалі підтримуватимуть Україну в її зусиллях покласти край цій війні.

Нагадаємо, Сполучені Штати мають достатні запаси озброєння, щоб продовжувати допомагати Україні.

Крім того, Блінкен заявив, що США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, окупованих Росією після 24 лютого.

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Сполучені Штати АмерикиДержавний департамент СШАВійна Росії проти України