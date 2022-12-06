США хочуть справедливого миру в Україні, а не паузи для Путіна, - Держдеп

"Ми хочемо миру, українці хочуть миру, трансатлантична спільнота хоче миру. Чого ми не хочемо - це паузи", - зазначив посадовець.

Прайс вказав, якщо зробити паузу, то Путін використає її для того, аби "переоснастити, переобладнати, перегрупувати свої сили та, швидше за все, повернутися в Україну з новою помстою".

"Це не в інтересах справедливого й, тим більше, довготривалого миру", - підкреслив речник Держдепу.

За словами посадовця, те, яким має бути справедливий мир, чітко висловився президент України Володимир Зеленський, зокрема під час саміту G20.

Окрім цього, Прайс додав, що США надалі підтримуватимуть Україну в її зусиллях покласти край цій війні.