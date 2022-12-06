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США хотят справедливого мира в Украине, а не паузы для Путина, - Госдеп

Фото: Спикер Государственного департамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты стремятся завершить войну, развязанную Россией против Украины, на условиях справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса, сделанное во время брифинга 6 декабря.

"Мы хотим мира, украинцы хотят мира, трансатлантическое сообщество хочет мира. Чего мы не хотим – это паузы", - отметил чиновник.

Прайс указал, если сделать паузу, то Путин использует ее для того, чтобы "переоснастить, переоборудовать, перегруппировать свои силы и, скорее всего, вернуться в Украину с новой местью".

"Это не в интересах справедливого и, тем более, долговременного мира", - подчеркнул спикер Госдепа.

По словам чиновника, то, каким должен быть справедливый мир, четко высказался президент Украины Владимир Зеленский, в частности, на саммите G20.

Кроме этого, Прайс добавил, что США в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее усилиях положить конец этой войне.

Напомним, у Соединенных Штатов есть достаточные запасы вооружения , чтобы продолжать помогать Украине.

Кроме того, Блинкен заявил, что США сосредоточены на помощи Украине в возвращении территорий, оккупированных Россией после 24 февраля.

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Соединенные Штаты АмерикиГосударственный департамент СШАВойна России против Украины