США хочуть справедливого миру в Україні, а не паузи для Путіна, - Держдеп

Сполучені Штати прагнуть завершити війну, яку розв'язала Росія проти України, на умовах справедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса, зроблену під час брифінгу 6 грудня.

"Ми хочемо миру, українці хочуть миру, трансатлантична спільнота хоче миру. Чого ми не хочемо - це паузи", - зазначив посадовець.

Прайс вказав, якщо зробити паузу, то Путін використає її для того, аби "переоснастити, переобладнати, перегрупувати свої сили та, швидше за все, повернутися в Україну з новою помстою".

"Це не в інтересах справедливого й, тим більше, довготривалого миру", - підкреслив речник Держдепу.

За словами посадовця, те, яким має бути справедливий мир, чітко висловився президент України Володимир Зеленський, зокрема під час саміту G20.

Окрім цього, Прайс додав, що США надалі підтримуватимуть Україну в її зусиллях покласти край цій війні.