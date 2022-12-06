ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США хочуть справедливого миру в Україні, а не паузи для Путіна, - Держдеп

Новость на русском →
Вівторок 06 грудня 2022 23:46
США хочуть справедливого миру в Україні, а не паузи для Путіна, - Держдеп Фото: Речник Державного департаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати прагнуть завершити війну, яку розв'язала Росія проти України, на умовах справедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса, зроблену під час брифінгу 6 грудня.

"Ми хочемо миру, українці хочуть миру, трансатлантична спільнота хоче миру. Чого ми не хочемо - це паузи", - зазначив посадовець.

Прайс вказав, якщо зробити паузу, то Путін використає її для того, аби "переоснастити, переобладнати, перегрупувати свої сили та, швидше за все, повернутися в Україну з новою помстою".

"Це не в інтересах справедливого й, тим більше, довготривалого миру", - підкреслив речник Держдепу.

За словами посадовця, те, яким має бути справедливий мир, чітко висловився президент України Володимир Зеленський, зокрема під час саміту G20.

Окрім цього, Прайс додав, що США надалі підтримуватимуть Україну в її зусиллях покласти край цій війні.

Нагадаємо, Сполучені Штати мають достатні запаси озброєння, щоб продовжувати допомагати Україні.

Крім того, Блінкен заявив, що США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, окупованих Росією після 24 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Державний департамент США Війна Росії проти України
NEWS
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України