США хотят справедливого мира в Украине, а не паузы для Путина, - Госдеп

Соединенные Штаты стремятся завершить войну, развязанную Россией против Украины, на условиях справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса, сделанное во время брифинга 6 декабря.

"Мы хотим мира, украинцы хотят мира, трансатлантическое сообщество хочет мира. Чего мы не хотим – это паузы", - отметил чиновник.

Прайс указал, если сделать паузу, то Путин использует ее для того, чтобы "переоснастить, переоборудовать, перегруппировать свои силы и, скорее всего, вернуться в Украину с новой местью".

"Это не в интересах справедливого и, тем более, долговременного мира", - подчеркнул спикер Госдепа.

По словам чиновника, то, каким должен быть справедливый мир, четко высказался президент Украины Владимир Зеленский, в частности, на саммите G20.

Кроме этого, Прайс добавил, что США в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее усилиях положить конец этой войне.