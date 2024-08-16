США хочуть, щоб ЗСУ атакували ракетами ATACMS Крим, а не Курську область РФ, - ЗМІ

Сполучені Штати, як і раніше, не хочуть дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю, надану США, в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У зв'язку з цим Вашингтон вважає, що їх краще використовувати для продовження атак по Криму, який окупувала країна-агресор Російська Федерація.

За словами кількох офіційних осіб, причина не в ризику ескалації. Ситуація полягає в тому, що у США обмежений запас ракет великої дальності ATACMS для постачання Україні.

Прорив у Курській області

Нагадаємо, що за словами Джона Кірбі, координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США, росіяни перекинули частину своїх підрозділів, що воювали на території України, у Курську область. Однак він не уточнив їхньої кількості.

"Ми бачимо, що деякі російські підрозділи були перенаправлені з операцій в Україні та навколо неї до району Курська. Але це лише перші повідомлення про те, що ми спостерігаємо", - зазначив Кірбі.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська взяли під контроль 82 населені пункти в Курській області.

Видання The Independent повідомляється, що ЗСУ в Курській області захопили в полон близько 2000 російських солдатів.

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