США хочуть, щоб ЗСУ атакували ракетами ATACMS Крим, а не Курську область РФ, - ЗМІ
Сполучені Штати, як і раніше, не хочуть дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю, надану США, в Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами кількох офіційних осіб, причина не в ризику ескалації. Ситуація полягає в тому, що у США обмежений запас ракет великої дальності ATACMS для постачання Україні.
У зв'язку з цим Вашингтон вважає, що їх краще використовувати для продовження атак по Криму, який окупувала країна-агресор Російська Федерація.
Прорив у Курській області
Нагадаємо, що за словами Джона Кірбі, координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США, росіяни перекинули частину своїх підрозділів, що воювали на території України, у Курську область. Однак він не уточнив їхньої кількості.
"Ми бачимо, що деякі російські підрозділи були перенаправлені з операцій в Україні та навколо неї до району Курська. Але це лише перші повідомлення про те, що ми спостерігаємо", - зазначив Кірбі.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська взяли під контроль 82 населені пункти в Курській області.
Видання The Independent повідомляється, що ЗСУ в Курській області захопили в полон близько 2000 російських солдатів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.