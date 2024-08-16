США хотят, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS Крым, а не Курскую область РФ, - СМИ
Соединенные Штаты по-прежнему не хотят разрешать Украине использовать дальнобойное оружие, предоставленное США, в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам нескольких официальных лиц, причина не в риске эскалации. Ситуация заключается в том, что у США ограниченный запас ракет большой дальности ATACMS для поставки Украине.
В связи с этим Вашингтон считает, что их лучше использовать для продолжения атак по Крыму, который оккупировала страна-агрессор Российская Федерация.
Прорыв в Курской области
Напомним, что по словам Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США, россияне перебросили часть своих подразделений, воевавших на территории Украины, в Курскую область. Однако он не уточнил их количество.
"Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены из операций в Украине и вокруг нее в район Курска. Но это только первые сообщения о том, что мы наблюдаем", - отметил Кирби.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские войска взяли под контроль 82 населенных пункта в Курской области.
Издание The Independent сообщается что ВСУ в Курской области захватили в плен около 2000 российских солдат.
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