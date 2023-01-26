США хочуть призначити спецпредставника по Білорусі

Державний департамент США "шукає відповідного кандидата" на посаду спеціального представника по Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
працювати у литовській столиці Вільнюсі.
"У нас є дуже хороший повірений, який виконує велику частину контактної роботи на місцях, але наш помічник держсекретаря по Європі та Євразії Карен Донфрід зустрічається з білорусами через регулярні проміжки часу, як і її заступник Робін Данніган, щоб перевірити, чи можуть бути там ще якісь можливості", - сказала Нуланд.
Нагадаємо, нещодавно США запровадили візові обмеження проти членів парламенту Білорусі.
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