RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США хотят назначить спецпредставителя по Беларуси

Фото: заместитель госсекретаря по политическим делам США Виктория Нуланд (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Государственный департамент США "ищет соответствующего кандидата" на должность специального представителя по Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

работать в литовской столице Вильнюсе.

"У нас очень хороший поверенный, который выполняет большую часть контактной работы на местах, но наш помощник госсекретаря по Европе и Евразии Карен Донфрид встречается с белорусами через регулярные промежутки времени, как и ее заместитель Робин Данниган, чтобы проверить, могут ли быть там еще какие-то возможности", – сказала Нуланд.

Напомним, недавно США ввели визовые ограничения против членов парламента Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБеларусь