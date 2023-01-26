США хотят назначить спецпредставителя по Беларуси

Государственный департамент США "ищет соответствующего кандидата" на должность специального представителя по Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
работать в литовской столице Вильнюсе.
"У нас очень хороший поверенный, который выполняет большую часть контактной работы на местах, но наш помощник госсекретаря по Европе и Евразии Карен Донфрид встречается с белорусами через регулярные промежутки времени, как и ее заместитель Робин Данниган, чтобы проверить, могут ли быть там еще какие-то возможности", – сказала Нуланд.
Напомним, недавно США ввели визовые ограничения против членов парламента Беларуси.
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