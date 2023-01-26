США хотят назначить спецпредставителя по Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Соединенные Штаты больше не присутствуют в Беларуси, в связи с приостановкой работы своего посольства в Минске, вскоре после начала войны, которую Россия начала в Украине,

Бывший посол США Джули Фишер ушла с поста в июне 2022 года, а режим Лукашенко заблокировал ей возможность исполнять обязанности посла в Минске.

Заместитель госсекретаря по политическим делам США Виктория Нуланд на слушаниях в комитете Сената по международным делам заявила, что эта должность "сложная", отчасти потому, что представителю придется работать в литовской столице Вильнюсе.

"У нас очень хороший поверенный, который выполняет большую часть контактной работы на местах, но наш помощник госсекретаря по Европе и Евразии Карен Донфрид встречается с белорусами через регулярные промежутки времени, как и ее заместитель Робин Данниган, чтобы проверить, могут ли быть там еще какие-то возможности", – сказала Нуланд.