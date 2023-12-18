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США хочуть посилити правила торгівлі російською нафтою. Reuters розповіло деталі

Архівне фото: США хочуть посилити правила торгівлі російською нафтою (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США вимагатимуть від вантажовідправників розкрити більше інформації про їхні угоди з російською нафтою в спробі забезпечити дотримання санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Значна кількість (російської) нафти насправді може витікати за межі "Великої сімки", - сказав один із чиновників.

Зазначається, що більшу частину минулого літа і всю осінь Росія продавала нафту вище граничного рівня за двома різними каналами. Одним із них були послуги коаліції з торговельного використання (G7), які не дотримуються вимог.

"А другий - через цей альтернативний флот, який раніше становив невелику частину, але значно збільшився", - пише Reuters.

Чиновники заявили, що, крім адресних санкцій, вони наполягають на "деталізації витрат", коли російський покупець нафти представляє західним страховим компаніям і вантажовідправникам документацію, що підтверджує, що торгівля велася в рамках обмеження.

Ефективність санкцій

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон готуються вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

Крім того, уряд США має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.

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