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США хотят ужесточить правила торговли российской нефтью. Reuters рассказало детали

Архивное фото: США хотят ужесточить правила торговли российской нефтью (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США будут требовать от грузоотправителей раскрыть больше информации об их сделках с российской нефтью в попытке обеспечить соблюдение санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Значительное количество (российской) нефти на самом деле может утекать за пределы "Большой семерки", - сказал один из чиновников.

Отмечается, что большую часть прошлого лета и всю осень Россия продавала нефть выше предельного уровня по двум разным каналам. Одним из них были услуги коалиции по торговому использованию (G7), которые не соблюдают требования.

"А второй - через этот альтернативный флот, который ранее составлял небольшую часть, но значительно увеличился", - пишет Reuters.

Чиновники заявили, что, помимо адресных санкций, они настаивают на "детализации расходов", когда российский покупатель нефти представляет западным страховым компаниям и грузоотправителям документацию, подтверждающую, что торговля велась в рамках ограничения.

Эффективность санкций

Эффективность санкций снизилась из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения, отмечают авторы.

Кроме того, "лазейка в нефтепереработке" юридически позволяет нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны других регионов мира. Прежде всего это касается Индии, которая резко увеличила импорт нефти из России.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готовятся принять жесткие меры за нарушение установленного ценового потолка на нефть.

Кроме того, правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа к 2030 году.

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