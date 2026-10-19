Україна заплатила за ракети до Patriot, але США їх затримують, - Зеленський

США постачають Україні лише 12 ракет до Patriot на місяць, приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Байдена. Частину постачань, які Україна вже оплатила, досі не погодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Bloomberg .

Ракети до Patriot - головний засіб проти російської балістики, яка завдає найбільших руйнувань інфраструктурі українських міст. Україна купує їх у США, зокрема за програмою PURL, коли союзники оплачують американську зброю для України.

"Ми заплатили за зброю. Частину постачань погодили, а решту - ні. І це не технічне питання", - наголосив Зеленський.

Зараз Україна отримує лише 12 ракет до Patriot на місяць. За адміністрації Джо Байдена темп був приблизно вчетверо вищим, до того ж тоді ракети передавали безкоштовно як військову допомогу. За Трампа Україна їх купує.

Зеленський запропонував Вашингтону домовленість: Україна не б'є по російському дизпаливу, а США дають ракети до Patriot для захисту українських об'єктів.

"Але вони просто хочуть, щоб ми перестали бити по дизпаливу. А якщо ми вдаримо, нас від чогось відключать", - сказав президент.