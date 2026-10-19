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Україна заплатила за ракети до Patriot, але США їх затримують, - Зеленський

01:07 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Україна заплатила за ракети до Patriot, але США їх затримують, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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США постачають Україні лише 12 ракет до Patriot на місяць, приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Байдена. Частину постачань, які Україна вже оплатила, досі не погодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Bloomberg.

Ракети до Patriot - головний засіб проти російської балістики, яка завдає найбільших руйнувань інфраструктурі українських міст. Україна купує їх у США, зокрема за програмою PURL, коли союзники оплачують американську зброю для України.

"Ми заплатили за зброю. Частину постачань погодили, а решту - ні. І це не технічне питання", - наголосив Зеленський.

Зараз Україна отримує лише 12 ракет до Patriot на місяць. За адміністрації Джо Байдена темп був приблизно вчетверо вищим, до того ж тоді ракети передавали безкоштовно як військову допомогу. За Трампа Україна їх купує.

Зеленський запропонував Вашингтону домовленість: Україна не б'є по російському дизпаливу, а США дають ракети до Patriot для захисту українських об'єктів.

"Але вони просто хочуть, щоб ми перестали бити по дизпаливу. А якщо ми вдаримо, нас від чогось відключать", - сказав президент.

Захищатися від балістики Україні дедалі складніше. За даними CNN, у країні знову закінчилися ракети до Patriot, тож останній масований удар балістикою відбити не вдалося.

Президент Володимир Зеленський розповідав, що Україна збирає ракети по одній-дві напряму від лідерів інших країн, а масштабно допомогти можуть лише США.

Не допомагають і європейці. Греція та Іспанія відмовилися передати Україні ракети до Patriot, хоча в частини з них спливає термін придатності.

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