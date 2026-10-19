Україна заплатила за ракети до Patriot, але США їх затримують, - Зеленський
США постачають Україні лише 12 ракет до Patriot на місяць, приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Байдена. Частину постачань, які Україна вже оплатила, досі не погодили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Bloomberg.
Ракети до Patriot - головний засіб проти російської балістики, яка завдає найбільших руйнувань інфраструктурі українських міст. Україна купує їх у США, зокрема за програмою PURL, коли союзники оплачують американську зброю для України.
"Ми заплатили за зброю. Частину постачань погодили, а решту - ні. І це не технічне питання", - наголосив Зеленський.
Зараз Україна отримує лише 12 ракет до Patriot на місяць. За адміністрації Джо Байдена темп був приблизно вчетверо вищим, до того ж тоді ракети передавали безкоштовно як військову допомогу. За Трампа Україна їх купує.
Зеленський запропонував Вашингтону домовленість: Україна не б'є по російському дизпаливу, а США дають ракети до Patriot для захисту українських об'єктів.
"Але вони просто хочуть, щоб ми перестали бити по дизпаливу. А якщо ми вдаримо, нас від чогось відключать", - сказав президент.
Захищатися від балістики Україні дедалі складніше. За даними CNN, у країні знову закінчилися ракети до Patriot, тож останній масований удар балістикою відбити не вдалося.
Президент Володимир Зеленський розповідав, що Україна збирає ракети по одній-дві напряму від лідерів інших країн, а масштабно допомогти можуть лише США.
Не допомагають і європейці. Греція та Іспанія відмовилися передати Україні ракети до Patriot, хоча в частини з них спливає термін придатності.