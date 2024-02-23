США хочуть конфіскувати заморожені російські активи на 700 мільйонів доларів, - Мін'юст

Сполучені Штати Америки (США) мають намір конфіскувати російські заморожені активи на загальну суму 700 мільйонів доларів в рамках санкційної політики через широкомасштабну військову агресію Кремля проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства юстиції США.

У заяві відомства йдеться, що напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну американське міністерство оголосило "про низку нових звинувачень, арештів і конфіскації проти злочинних мереж, які підживлюють російську військову машину".

За словами генерального прокурора Штатів Мерріка Гарленда, Мін'юст "більше, ніж будь-коли віддане тому, щоб разом із нашими партнерами в Україні протистояти російській агресії".

"Ми вимагаємо конфіскації майже 700 мільйонів доларів активів санкційні олігархи та інші посередники російського режиму,", - заявив він.

Також генпрокурор розповів, що США "зірвали схеми незаконного експорту технологій військового класу до Росії, ми висунули звинувачення проти 70 осіб і п’яти юридичних осіб за санкції в Азії порушення експортного контролю відмивання грошей та інші злочини".

Крім того, в Мін'юсті США розповіли про розслідування воєнних злочинів, які підпадають під юрисдикцію Штатів.

"Ми висунули перші в історії звинувачення згідно зі статутом США про воєнні злочини проти чотирьох афілійованих з Росією військовослужбовців за жахливі злочини проти американського громадянина".

Конфіскація активів РФ

Нагадаємо, наприкінці минулого року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року, але це питання все ще обговорюється між партнерами.

Як заявляла заступник міністра юстиції Ірина Мудрая, цього року Україна розраховує на передачу 4 мільярдів доларів із заморожених у країнах G7 та ЄС російських активів.