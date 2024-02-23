США хотят конфисковать замороженные российские активы на 700 миллионов долларов, - Минюст

Соединенные Штаты Америки (США) намерены конфисковать российские замороженные активы на общую сумму 700 миллионов долларов в рамках санкционной политики из-за широкомасштабной военной агрессии Кремля против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства юстиции США.

В заявлении ведомства говорится, что в преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину американское министерство объявило "о ряде новых обвинений, арестов и конфискации против преступных сетей, подпитывающих российскую военную машину".

По словам генерального прокурора Штатов Меррика Гарленда, Минюст "больше, чем когда-либо предан тому, чтобы вместе с нашими партнерами в Украине противостоять российской агрессии".

"Мы требуем конфискации почти 700 миллионов долларов активов санкционных олигархов и других посредников российского режима", - заявил он.

Также генпрокурор рассказал, что США "сорвали схемы незаконного экспорта технологий военного класса в Россию, мы выдвинули обвинения против 70 человек и пяти юридических лиц за санкции в Азии за нарушение экспортного контроля отмывания денег и другие преступления".

Кроме того, в Минюсте США рассказали о расследовании военных преступлений, подпадающих под юрисдикцию Штатов.

"Мы выдвинули первые в истории обвинения согласно уставу США о военных преступлениях против четырех аффилированных с Россией военнослужащих за ужасающие преступления против американского гражданина".

Конфискация активов РФ

Напомним, в конце прошлого года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года, но этот вопрос все еще обсуждается между партнерами.

Как заявляла заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, в этом году Украина рассчитывает на передачу 4 миллиардов долларов из замороженных в странах G7 и ЕС российских активов.