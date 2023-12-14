США хочуть якнайшвидшого закінчення війни між Ізраїлем та ХАМАСом, - Білий дім

Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилась якнайшвидше.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі.

За його словами, Сполучені Штати хочуть, щоб війна Ізраїлю та ХАМАС закінчилася "якнайшвидше".

Окрім того, він розповів, що радник США з національної безпеки Джейк Салліван під час свого візиту до Тель-Авіва також обговорив перехід Ізраїлю до "операцій низької інтенсивності" проти Гази "найближчим часом".

Варто зауважити, що раніше сьогодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу в Секторі Газа займе більше, ніж кілька місяців.

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАСу на початку жовтня здійснили вторгнення в Ізраїль. Терористи вбивали і викрадали військових і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і почав обстрілював місця розташування терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Крім цього, сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, а після вдалося його продовжити ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більшість заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У Міністерстві оборони країни тоді заявили, що бойовики ХАМАС порушили умови перемир'я.

Армія оборони Ізраїлю продовжує операцію на півдні Сектору Газа. Вона вже оточила Хан-Юніс - друге за величиною місто і навіть пробилася до його центру.

Також, за даними ЗМІ, ЦАХАЛ почав затоплювати морською водою підземні тунелі ХАМАС у Газі.

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