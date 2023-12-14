США хотят скорейшего окончания войны между Израилем и ХАМАСом, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби.

По его словам, Соединенные Штаты хотят, чтобы война Израиля и ХАМАС закончилась "быстрее".

Кроме того, он рассказал, что советник США по национальной безопасности Джейк Салливан во время своего визита в Тель-Авив также обсудил переход Израиля к "сделкам низкой интенсивности" против Газы "в ближайшее время".

Стоит заметить, что ранее сегодня министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война Израиля против ХАМАСа в Секторе Газа займет больше нескольких месяцев.

Война Израиля и ХАМАСа

Боевики ХАМАСа в начале октября совершили вторжение в Израиль. Террористы убивали и похищали военных и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и начал обстреливать места расположения террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Кроме этого, стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, а после удалось его продлить еще на два дня при условии, что боевики освободят большинство заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа . В Министерстве обороны страны заявили, что боевики ХАМАС нарушили условия перемирия.

Армия обороны Израиля продолжает операцию на юге сектора Газа. Она уже окружила Хан-Юнис – второй по величине город и даже пробилась в его центр.

Также, по данным СМИ, ЦАХАЛ начал затапливать морской водой подземные тоннели ХАМАС в Газе.

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