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США хочуть бачити Європу на переговорах: Кушнер пояснив, що заважає

14:16 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: спецпредставник президента США Джаред Кушнер (Getty Images)

Європа має бути повноцінним учасником переговорів щодо завершення війни в Україні. Водночас європейським країнам необхідно узгодити спільну позицію, щоб ефективно представляти свої інтереси за столом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального представник президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера під час пресконференції за підсумками зустрічей в Абу-Дабі.

Відповідаючи на запитання про участь європейців у переговорному процесі, Кушнер зазначив, що для них було б важливим досягненням домовитися про єдиного представника. На його думку, це завдання може виявитися складнішим, ніж переконати Росію долучити Європу до переговорів.

"Якби європейці змогли визначити одну людину для переговорів, це було б більшим досягненням, ніж переконати росіян долучити Європу до перемовин. Європа - дуже різноманітна суміш різних людей, поглядів, інтересів", - сказав він.

Водночас Кушнер наголосив, що присутність представників ЄС і НАТО на зустрічах в Абу-Дабі була важливою та корисною. Він підкреслив, що європейські країни мають бути залучені до переговорного процесу.

"Ми сказали росіянам, що у них можуть бути свої побажання і страхи, які можна обговорювати на переговорах, але ми сказали їм: вам треба вживати деескалаційні заходи і висувати пропозиції також, якщо ви хочете, щоб Європа належним чином отримувала їх. Зараз між сторонами немає довіри, і це очікувано після такого конфлікту, як цей", - пояснив він.

Кушнер висловив сподівання, що наступна зустріч у Москві за участю його та Стіва Віткоффа дасть змогу просунутися в переговорах.

"Я сподіваюся, що завтра в Москві Стів та я матимемо успіх, Путін благословить це, і ми зможемо досягти більшого прогресу", - сказав представник Трампа.

Нагадаємо, 11 листопада в Абу-Дабі відбувся другий день переговорів України, США та Росії щодо врегулювання війни.

За їхніми підсумками українська та російська сторони домовилися про масштабний обмін військовополоненими.

Наступного дня, 12 листопада, спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаДжаред КушнерМирні переговориВійна Росії проти України