США хотят видеть Европу на переговорах: Кушнер объяснил, что мешает

Отвечая на вопрос об участии европейцев в переговорном процессе, Кушнер отметил, что для них было бы важным достижением договориться о едином представителе. По его мнению, эта задача может оказаться более сложной, чем убедить Россию присоединить Европу к переговорам.

"Если бы европейцы смогли определить одного человека для переговоров, это было бы большим достижением, чем убедить россиян вовлечь Европу в переговоры. Европа - очень разнообразная смесь разных людей, взглядов, интересов", - сказал он.

В то же время Кушнер подчеркнул, что присутствие представителей ЕС и НАТО на встречах в Абу-Даби было важным и полезным. Он подчеркнул, что европейские страны должны быть вовлечены в переговорный процесс.

"Мы сказали россиянам, что у них могут быть свои пожелания и страхи, которые можно обсуждать на переговорах, но мы сказали им: вам нужно принимать деэскалационные меры и выдвигать предложения также, если вы хотите, чтобы Европа должным образом получала их. Сейчас между сторонами нет доверия, и это ожидаемо после такого конфликта, как он", - пояснил он.

Кушнер выразил надежду, что следующая встреча в Москве с участием его и Стива Виткоффа позволит продвинуться в переговорах.

"Я надеюсь, что завтра в Москве Стив и у нас будет успех, Путин благословит это, и мы сможем достичь большего прогресса", - сказал представитель Трампа.