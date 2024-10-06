США готуються до потенційних загроз, пов'язаних із роковинами нападу ХАМАС на Ізраїль

Перші роковини смертоносного теракту в Ізраїлі і напруженість на Близькому Сході можуть послужити мотивами для актів насильства з боку екстремістів, попередили ФБР і Міністерство внутрішньої безпеки США в спільній публічній заяві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Поліцейські органи по всій країні посилили патрулювання навколо єврейських та мусульманських об'єктів.
Поліцейське управління Нью-Йорка посилить патрулювання у понеділок, повідомило CNN джерело у правоохоронних органах. Очікується, що воно триватиме протягом наступних двох тижнів. Поліція Нью-Йорка також співпрацюватиме з поліцією штату в місіях з виявлення вибухових речовин на мостах і в тунелях, а гелікоптерні підрозділи будуть використовуватися для виявлення радіації, сказало джерело.
У своїй спільній заяві у п'ятницю ФБР і Міністерство внутрішньої безпеки зазначили, що єврейські, мусульманські чи арабські установи, включаючи синагоги, мечеті/ісламські центри та громадські центри, а також великі публічні збори є привабливими цілями для насильницьких нападів або помилкових загроз з боку різних суб'єктів, включаючи екстремістів та осіб, які вчиняють злочини на ґрунті ненависті.
"Завжди будьте уважні до оточення і повідомляйте владі про підозрілу діяльність», — йдеться у заяві.
Агентства оцінили, що іноземні терористичні організації, ймовірно, продовжать "експлуатувати наративи" навколо бойових дій за участю Ізраїлю, ХАМАС, Хезболли та Ірану, щоб підбурювати терористів-одинаків до насильства в США.
Так звані "самотні вовки", які формально не є частиною терористичних угруповань, є особливо серйозною проблемою для правоохоронних органів, повідомили раніше джерела в службах безпеки телеканалу.
Нагадаємо, у понеділок, 7 жовтня, буде рівно рік з моменту вторгнення ХАМАС до Ізраїлю. Напередодні роковин ізраїльські військові розширюють свої операції і готують відповідь Ірану за масштабну ракетну атаку минулого тижня.
7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Вони вбили більше тисячі і захопили в заручники сотні людей. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію проти терористів у Газі.
Згодом бойовики звільнили близько 120 осіб в обмін на звільнення Ізраїлем палестинських в'язнів.
ООН встановила випадки сексуального насильства проти жінок під час атаки ХАМАСу на Ізраїль.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.