США готуються до потенційних загроз, пов'язаних із роковинами нападу ХАМАС на Ізраїль

Поліцейські органи по всій країні посилили патрулювання навколо єврейських та мусульманських об'єктів.

Поліцейське управління Нью-Йорка посилить патрулювання у понеділок, повідомило CNN джерело у правоохоронних органах. Очікується, що воно триватиме протягом наступних двох тижнів. Поліція Нью-Йорка також співпрацюватиме з поліцією штату в місіях з виявлення вибухових речовин на мостах і в тунелях, а гелікоптерні підрозділи будуть використовуватися для виявлення радіації, сказало джерело.

У своїй спільній заяві у п'ятницю ФБР і Міністерство внутрішньої безпеки зазначили, що єврейські, мусульманські чи арабські установи, включаючи синагоги, мечеті/ісламські центри та громадські центри, а також великі публічні збори є привабливими цілями для насильницьких нападів або помилкових загроз з боку різних суб'єктів, включаючи екстремістів та осіб, які вчиняють злочини на ґрунті ненависті.

"Завжди будьте уважні до оточення і повідомляйте владі про підозрілу діяльність», — йдеться у заяві.

Агентства оцінили, що іноземні терористичні організації, ймовірно, продовжать "експлуатувати наративи" навколо бойових дій за участю Ізраїлю, ХАМАС, Хезболли та Ірану, щоб підбурювати терористів-одинаків до насильства в США.

Так звані "самотні вовки", які формально не є частиною терористичних угруповань, є особливо серйозною проблемою для правоохоронних органів, повідомили раніше джерела в службах безпеки телеканалу.