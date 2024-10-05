Ізраїль "готує відповідь" на атаку Ірану напередодні річниці 7 жовтня, - Guardian

У понеділок, 7 жовтня, буде рівно рік з моменту вторгнення ХАМАС до Ізраїлю. Напередодні річниці ізраїльські військові розширюють свої операції і готують відповідь Ірану за масштабну ракетну атаку минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як пише видання, ознаки неминучої відплати Ізраїлю проти Ірану з'явилися після того, як президент Франції Еммануель Макрон закликав до міжнародного ембарго на постачання зброї до Ізраїлю для її використання проти Гази. Влада заявила, що в результаті атаки Ізраїлю, яка триває майже рік, у Газі загинуло понад 41 тисяча палестинців.

"Я думаю, що сьогодні пріоритетом є повернення до політичного рішення, припинення постачання зброї для ведення бойових дій у секторі Газа", - сказав Макрон в інтерв'ю France Inter.

Він додав, що Франція не постачає жодної зброї Ізраїлю. Макрон зробив свої коментарі після того, як Армія оборони Ізраїлю заявила про неминучість великого удару по Ірану, оскільки в суботу Ізраїль завдав ударів по цілям у Лівані, Сирії та Газі.

Крім сказаного вище, інформацію про відповідь Ізраїлю проти Ірану виданню The Guardian повідомив ізраїльський військовий чиновник на умовах анонімності.

"Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готує відповідь на безпрецедентний та незаконний напад Ірану на ізраїльських мирних жителів та Ізраїль", - сказав він.