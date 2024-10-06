RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США готовятся к потенциальным угрозам, связанным с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Приближающаяся первая годовщина смертоносного теракта в Израиле и продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке могут послужить мотивами для актов насилия со стороны экстремистов, предупредили ФБР и Министерство внутренней безопасности США в совместном публичном заявлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Полицейские органы по всей стране  усилили патрулирование  вокруг еврейских и мусульманских объектов.

Полицейское управление Нью-Йорка усилит патрулирование в понедельник, сообщил CNN источник в правоохранительных органах. Ожидается, что оно будет продолжаться в течение следующих двух недель. Полиция Нью-Йорка также будет сотрудничать с полицией штата в миссиях по обнаружению взрывчатых веществ на мостах и в туннелях, а вертолетные подразделения будут использоваться для обнаружения радиации, сказал источник.

В своем совместном заявлении в пятницу ФБР и Министерство внутренней безопасности отметили, что еврейские, мусульманские или арабские учреждения, включая синагоги, мечети/исламские центры и общественные центры, а также крупные публичные собрания представляют собой привлекательные цели для насильственных нападений или ложных угроз со стороны различных субъектов, включая экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти.

"Всегда будьте внимательны к окружающей обстановке и сообщайте властям о подозрительной деятельности», — говорится в заявлении.

Агентства оценили, что иностранные террористические организации, вероятно, продолжат "эксплуатировать нарративы" вокруг боевых действий с участием Израиля, ХАМАС, Хезболлы и Ирана, чтобы подстрекать террористов-одиночек к насилию в США.

Так называемые "одинокие волки", которые формально не являются частью террористических группировок, представляют собой особенно серьезную проблему для правоохранительных органов,  сообщили ранее источники в службах безопасности телеканалу.

Напомним, в понедельник 7 октября будет ровно год с момента вторжения ХАМАС в Израиль. В преддверии годовщины израильские военные расширяют свои операции и готовят ответ Ирану за масштабную ракетную атаку на прошлой неделе.

Нападение на Израиль

7 октября 2023 г. боевики ХАМАС напали на Израиль. Они убили больше тысячи и захватили в заложники сотни людей. Израиль в ответ приступил к военной операции против террористов в Газе.

Впоследствии боевики освободили около 120 человек в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных.

ООН установила случаи сексуального насилия против женщин во время атаки ХАМАСа на Израиль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАССоединенные Штаты Америки