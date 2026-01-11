У США готуються до масштабного скасування санкцій, - Reuters

Можливе зняття санкцій

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що додаткові обмеження проти Венесуели можуть бути скасовані вже наступного тижня.

За його словами, такі заходи спрямовані на полегшення продажу нафти і повернення доходів від експорту в країну.

Міністерство фінансів аналізує зміни, які дозволять репатріювати виручку, раніше акумульовану переважно на танкерах.

"Ми скасовуємо санкції на нафту, яка буде продаватися", - сказав Бессент, коментуючи плани щодо перегляду обмежень.

Фінансова підтримка через МВФ

Окрема увага приділяється замороженим коштам Венесуели в рамках спеціальних прав запозичення МВФ.

Майже 5 млрд доларів, до яких Каракас поки що не має доступу, можуть бути використані для відновлення економіки.

США, що володіють ключовим пакетом голосів у МВФ і Світовому банку, готові сприяти конвертації цих коштів у валюту.

Роль міжнародних інститутів

За словами Бессента, МВФ і Світовий банк уже ініціювали контакти щодо Венесуели.

Водночас МВФ не співпрацював із країною понад 20 років, а остання оцінка економіки проводилася 2004 року. Світовий банк видав останній кредит у 2007 році.

Повернення нафтових компаній

У Мінфіні США очікують, що невеликі приватні компанії можуть оперативно повернутися в нафтовий сектор Венесуели, незважаючи на обережність великих гравців.

"Я думаю, що це буде типовий розвиток подій, коли приватні компанії можуть швидко діяти і дуже швидко приходять", - зазначив Бессент.

Він також підкреслив, що Chevron продовжить роботу в країні, а Експортно-імпортний банк США може брати участь у забезпеченні фінансування.