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США готують Україну до весняного контрнаступу. Є два сценарії, - Politico

Фото: США допомагає Україні готуватись до весняного контрнаступу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США зосереджені на допомозі Україні з підготовкою до весняного контрнаступу, який може початись уже в травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що до України зараз прямують сотні західних танків та бронемашин, снарядки, спецтехніка для зведення мостів - все, що потрібне для контрнаступу. Крім цього, тільки-но завершили п’ятитижневі навчання 600 бійців ЗСУ, які покращили навички стрільби, медицини, а також керування бойовими машинами Bradley та бронетранспортерами Stryker американського виробництва. Зараз навчання проходить друга партія військових.

Також видання зазначає, що за закритими дверима офіційні особи США наполягають на тому, щоб Київ заощаджував артилерійські боєзапаси, але все одно серед посадовців панує думка, що не треба казати Україні як їй воювати.

Сам же контрнаступ може початись вже в травні. Київ поки що не визначився зі стратегією, зазначає видання, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, та другий - рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Перший варіант нереалістичний, кажуть чиновники, оскільки Росія окопалася у своїй обороні на східному березі річки Дніпро, а Україна не має живої сили для успішної десантної операції проти такого роду. Другий варіант більш ймовірний, кажуть чиновники.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що атаки російських окупантів на сході дають можливість ЗСУ розпочати власний контрнаступ.

Водночас українські військові зазначають, що до наступальних дій Україні потрібно підготуватися. Зокрема, дочекатися допомоги від партнерів та налагодити логістику.

Видання The Economist запевняє, що українські сили вже розпочали підготовку. Про це свідчать об'єми переданої від союзників техніки, а також навчання військ за кордон.

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