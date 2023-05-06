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США готують пакет військової допомоги для Тайваню на 500 млн доларів

Фото: США готують пакет військової допомоги для Тайваню (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація президента США Джо Байдена найближчим часом планує направити Тайваню військову допомогу на суму 500 млн доларів, використовуючи ті ж надзвичайні повноваження, які використовувалися для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У рамках бюджету на 2023 рік Конгрес санкціонував виділення зброї Тайваню на суму до 1 млрд доларів з використанням Президентського повноваження щодо скорочення видатків, які також прискорюють надання допомоги у сфері безпеки та допомагають відправляти зброю в Україну.

Спрощена схема дозволяє президенту передавати товари та послуги із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації.

"Наш підхід, як і раніше, відповідає давній політиці США. Ми старанно працюємо, виконуючи свої зобов'язання відповідно до Закону про відносини з Тайванем, і ми збираємося продовжувати це робити", - заявив представник Білого дому.

З 1979 року американсько-тайванські відносини регулюються Законом про відносини з Тайванем, який дає правову основу надання Тайваню коштів для самозахисту, але не зобов'язує Сполучені Штати приходити на допомогу Тайваню у разі нападу.

Раніше ми писали, що передача Тайваню від США 66 нових винищувачів F-16V була відкладена через збої в ланцюжку поставок, і в даний час на острові міністерство оборони намагається "заповнити недоліки".

Також повідомлялося, що Тайвань розраховує на допомогу США у створенні нових винищувачів.

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