США готовят пакет военной помощи для Тайваня на 500 млн долларов

В рамках бюджета на 2023 год Конгресс санкционировал выделение оружия Тайваню на сумму до 1 млрд долларов с использованием Президентского полномочия по сокращению расходов, которые также ускоряют оказание помощи в сфере безопасности и помогают отправлять оружие в Украину.

Упрощенная схема разрешает президенту передавать товары и услуги из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации.

"Наш подход по-прежнему соответствует давней политике США. Мы усердно работаем, выполняя свои обязательства в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, и мы собираемся продолжать это делать", - заявил представитель Белого дома.

С 1979 года американо-тайваньские отношения регулируются Законом об отношениях с Тайванем, который дает правовую основу для предоставления Тайваню средств для самозащиты, но не обязывает Соединенные Штаты приходить на помощь Тайваню в случае нападения.