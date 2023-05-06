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США готовят пакет военной помощи для Тайваня на 500 млн долларов

Фото: США готовят пакет военной помощи для Тайваня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время планирует направить Тайваню военную помощь на сумму 500 млн долларов, используя те же чрезвычайные полномочия, которые использовались для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В рамках бюджета на 2023 год Конгресс санкционировал выделение оружия Тайваню на сумму до 1 млрд долларов с использованием Президентского полномочия по сокращению расходов, которые также ускоряют оказание помощи в сфере безопасности и помогают отправлять оружие в Украину.

Упрощенная схема разрешает президенту передавать товары и услуги из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации.

"Наш подход по-прежнему соответствует давней политике США. Мы усердно работаем, выполняя свои обязательства в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, и мы собираемся продолжать это делать", - заявил представитель Белого дома.

С 1979 года американо-тайваньские отношения регулируются Законом об отношениях с Тайванем, который дает правовую основу для предоставления Тайваню средств для самозащиты, но не обязывает Соединенные Штаты приходить на помощь Тайваню в случае нападения.

Ранее мы писали, что передача Тайваню от США 66 новых истребителей F-16V была отложена по причине сбоев в цепочке поставок, и в настоящее время на острове министерство обороны пытается "восполнить недостатки".

Также сообщалось, что Тайвань рассчитывает на помощь США при создании новых истребителей.

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ТайваньСоединенные Штаты Америки