ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Тайвані заявили про затримку постачання F-16 від США та спробу "мінімізувати шкоду"

Новость на русском →
Четвер 04 травня 2023 07:05
У Тайвані заявили про затримку постачання F-16 від США та спробу "мінімізувати шкоду" Фото: у Тайвані намагаються вирішити проблему затримки постачання американських винищувачів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Передача Тайваню від США 66 нових удосконалених винищувачів F-16V була відкладена через збої в ланцюжку постачань, і нині на острові міністерство оборони намагається "заповнити недоліки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави Міноборони Тайваню Чіу Го-чена, острів попросив Штати "поповнити дефіцит", у тому числі приділити пріоритетну увагу постачання запасних частин для існуючого авіафлоту.

"Використовується кілька каналів, і ми зводимо до мінімуму збитки від цього", - заявив чиновник.

Він також додав, що Тайвань досі розраховує отримати повне замовлення до 2026 року.

США схвалили продаж Тайваню винищувачів Lockheed Martin Corp F-16 на суму 8 мільярдів доларів ще 2019 року. Згідно з укладеною угодою, парк F-16 острова збільшується до більш ніж 200 літаків.

Тайвань переобладнав 141 винищувач F-16A/B у тип F-16V і до того ж замовив 66 нових F-16V з новою авіонікою, озброєнням та радіолокаційними системами, щоб краще протистояти китайським військово-повітряним силам.

У тайванському міністерстві заявили, що перший з нових F-16V мав бути доставлений у четвертому кварталі 2023 року, але його відклали до третього кварталу 2024-го через збої в ланцюжку поставок, пов'язаних з пандемією.

Додамо, що Тайвань з минулого року скаржився на затримки з постачанням американських зенітних ракет Stinger, оскільки виробники переключають постачання в Україну, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.

Раніше повідомлялося, що Тайвань розраховує на допомогу США у створенні нових винищувачів.

Нагадаємо, що Штати планують провести випробування п'яти безпілотних підводних човнів неподалік Тайваню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Тайвань
NEWS
Вже понад 20 загиблих. Зеленський відреагував на обстріли Херсона
Вже понад 20 загиблих. Зеленський відреагував на обстріли Херсона
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових