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Тайвань розраховує на допомогу США при створенні нових винищувачів, - Reuters

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Тайвань, Середа 03 травня 2023 15:33
Тайвань розраховує на допомогу США при створенні нових винищувачів, - Reuters Фото: Тайвань розраховує на допомогу США при створенні нових винищувачів (freepik.com)
Автор: Наталія Кава

Тайвань розраховує на допомогу Сполучених Штатів у створенні винищувачів нового покоління. Це пов'язано з тим, що Пекін посилює свій тиск, намагаючись змусити Тайвань визнати суверенітет Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наразі основною опорою військово-повітряних сил Тайваню є F-16 та французькі Mirages. Також вони використовували винищувачі AIDC F-CK-1 Ching-kuo Indigenous Defense Fighter або IDF. Однак тайванський флот ЦАХАЛ було розгорнуто понад 30 років тому.

Під час виступу на тайваньсько-американському форумі оборонної промисловості в Тайбеї, голова AIDC Ху Кай Хунг заявив, що компанія планує підвищити свою технічну майстерність, та допомогти в розробці тайванського винищувача наступного покоління.

"Що стосується розробки винищувача наступного покоління, ми сподіваємося, що Сполучені Штати підтримають Тайвань у його самостійній розробці, включаючи двигун, авіоніку, системи управління, екологічний контроль і так далі, що є можливістю для тайвансько-американської співпраці", - сказав він.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки планують провести випробування п'яти безпілотних підводних човнів недалеко від Тайваню.

А глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що європейські країни повинні направити до Тайванської протоки свої Військово-морські сили, аби забезпечити судноплавство у цьому районі.

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