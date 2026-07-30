"Пекельні санкції" Грема будуть боліснішими за європейські: коли їх ухвалять

За його словами, йдеться про розроблений раніше законопроєкт сенатора Ліндсі Грема. В Україні очікують, що американські законодавці дадуть йому "зелене світло" вже на початку осені.

"Він буде значно більш болісним, ніж європейські пакети", - наголосив Георгій Тихий.

Ланцюгова реакція для економіки РФ

Ухвалення цього документа матиме так званий мультиплікаційний ефект та підштовхне міжнародну спільноту до нових рішень. Зокрема, американський пакет може спровокувати хвилю додаткових обмежень:

ухвалення 22-го пакету санкцій від ЄС;

посилення синхронних обмежень з боку країн "Великої сімки" (G7);

нові санкційні рішення від інших міжнародних партнерів України.

Речник МЗС звернув увагу на характерну поведінку Кремля перед рішучими кроками Вашингтона. Раніше, як тільки у США знаходили підтримку нові обмеження, Москва негайно починала імітувати дипломатичну активність, аби затягнути час.

Дипломат нагадав, що саме через такі маневри РФ минулого року виникли стамбульські зустрічі.

"Анкоридж народився точно так само, якщо ви згадаєте, підходив момент введення серйозних санкцій, і вони таким чином як би зірвали", - додав Тихий.

Поточна поведінка Кремля

Попри очікування української сторони, перед нинішнім голосуванням у Сенаті США росіяни не роблять якихось кроків, щоби його зірвати.

Водночас Тихий підкреслив, що це не означає відмови Кремля від спроб завадити санкціям. В українському зовнішньополітичному відомстві прогнозують, що Москва ще намагатиметься зірвати остаточне запровадження американських обмежень.

"Пекельні санкції" проти РФ

Нагадаємо, 28 липня Сенат США підтримав законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Одним із його співавторів був покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з понад 60 американськими сенаторами. Глава держави наголосив, що новий санкційний законопроєкт є не лише інструментом для посилення тиску на Кремль, а й важливим сигналом для європейських партнерів.