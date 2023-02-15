США готують пакет допомоги Україні на 10 млрд доларів та нові санкції проти РФ, - ЗМІ

Сполучені Штати готують новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 10 млрд доларів, а також нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Офіційні особи США заявили, що адміністрація президента Джо Байдена готує кілька важливих заяв, спрямованих на демонстрацію непохитної підтримки США Україні у дні річниці повномасштабного російського вторгнення, про які буде оголошено наступного тижня.

У Вашингтоні розробляють новий пакет економічних обмежень проти Росії, а також готують великий пакет фінансової допомоги у розмірі 10 млрд. доларів, щоб підтримати роботу уряду України.

Очікується також, що Білий дім найближчими днями також оголосить про ще один великий пакет військової допомоги Україні. Офіційні особи додали, що допомога у розмірі 10 млрд доларів буде прямою бюджетною допомогою уряду України.