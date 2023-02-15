США готовят пакет помощи Украине на 10 млрд долларов и новые санкции против РФ, - СМИ

Соединенные Штаты готовят новый пакет финансовой помощи Украине в размере 10 млрд долларов, а также новые санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Официальные лица США заявили, что администрация президента Джо Байдена готовит несколько важных заявлений, направленных на демонстрацию непоколебимой поддержки США Украине в дни годовщины полномасштабного российского вторжения, о которых будет объявлено на следующей неделе.

В Вашингтоне разрабатывают новый пакет экономических ограничений против России, а также готовят крупный пакет финансовой помощи в размере 10 млрд долларов, чтобы поддержать работу правительства Украины.

Ожидается также, что Белый дом в ближайшие дни также объявит о еще одном крупном пакете военной помощи Украине. Официальные лица добавили, что помощь в размере 10 млрд долларов будет прямой бюджетной помощью правительству Украины.