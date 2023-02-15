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США готовят пакет помощи Украине на 10 млрд долларов и новые санкции против РФ, - СМИ

Фото: США готовят пакет помощи Украине на 10 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты готовят новый пакет финансовой помощи Украине в размере 10 млрд долларов, а также новые санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Официальные лица США заявили, что администрация президента Джо Байдена готовит несколько важных заявлений, направленных на демонстрацию непоколебимой поддержки США Украине в дни годовщины полномасштабного российского вторжения, о которых будет объявлено на следующей неделе.

В Вашингтоне разрабатывают новый пакет экономических ограничений против России, а также готовят крупный пакет финансовой помощи в размере 10 млрд долларов, чтобы поддержать работу правительства Украины.

Ожидается также, что Белый дом в ближайшие дни также объявит о еще одном крупном пакете военной помощи Украине. Официальные лица добавили, что помощь в размере 10 млрд долларов будет прямой бюджетной помощью правительству Украины.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении большего количества банков, связанных с Россией. Также планируется усилить меры по любому уклонению от этих правил.

Также мы писали, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил активы, которые принадлежат подсанкционным россиянам, на 17,6 млрд швейцарских франков (почти 20 млрд долларов).

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