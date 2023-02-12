Швейцарський банк заморозив російські активи майже на 20 млрд доларів, - ЗМІ
Швейцарський банк Credit Suisse заморозив активи, які належать підсанкційним росіянам, на 17,6 млрд швейцарських франків (майже 20 млрд доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sonntags Zeitung.
Як зазначає видання, майже 20 млрд доларів - це третина всіх задекларованих російських активів у Швейцарії. З них лише 4,32 млрд належить громадянам РФ, які внесені до санкційних списків країни. Інші 14,7 - особам, проти яких запровадили обмеження інші країни.
У Sonntags Zeitung зазначають, що Credit Suisse також заморозив державні активи РФ та російського Центробанку.
У виданні нагадали, що раніше Швейцарія повідомляла про блокування активів РФ на 8,1 млрд доларів та 15 об'єктів нерухомості. Підставою для цього стали санкції через вторгнення росіян в Україну.
Нагадаємо, раніше лідери Польщі та країн Балтії закликали ЄС використати 300 млрд євро заморожених резервів Центрального банку Росії та направити їх на допомогу переселенців в Україні.
Також ми писали, що Кабмін схвалив процедуру продажу заарештованих активів Росії в Україні.
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