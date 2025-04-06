У США готують нову спробу імпічменту Трампа: Грін іде до кінця

Промова Ела Гріна на мітингу у Вашингтоні стала гучним попередженням Трампу: демократ з Техасу готує імпічмент та обіцяє діяти як "Давид проти Голіафа".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
У суботу, 5 квітня, під час виступу на мітингу у Вашингтоні, конгресмен-демократ Ел Грін заявив, що Трамп "не заслуговує" обіймати посаду глави виконавчої влади.
"Нам потрібен Сенат, який цього разу визнає його винним, і я хочу, щоб ви знали - від щирого серця - я розумію, що він є Голіафом. Він Голіаф. Він контролює генералів у війську. Він контролює Міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію. Однак, друзі мої, для кожного Голіафа існує Давид", - сказав Грін, звертаючись до демонстрантів на мітингу "Руки геть!" в окрузі Колумбія.
Він також додав, що впродовж місяця внесе подання про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу.
"І я хочу, щоб ви знали, пане Президенте: цей Давид внесе проти вас статті імпічменту протягом наступних 30 днів. Упродовж 30 днів я вношу статті імпічменту. Я йду за вами. Пане Президенте, цей Давид йде за вами", - заявив конгресмен.
Грін, який ще близько двох місяців тому пообіцяв внести подання імпічменту проти Трампа, стверджує, що той не "заслуговує посади", яку обіймає.
"Вам не можна довірити свободу і правосуддя для всіх. Вам не можна довірити уряд народу, обраний народом і для народу. Я йду за вами. Я ваш Давид. Боже, благослови вас", - додав Грін.
Заступник прес-секретаря Білого дому Ліз Гастон у коментарі виданню The Hill зазначила, що позиція Трампа "чітка: він завжди буде захищати Соціальне забезпечення, Medicare та Medicaid для тих, хто має на них право".
"Тим часом позиція демократів полягає у наданні виплат за програмами Social Security, Medicaid і Medicare нелегальним іммігрантам, що призведе до банкрутства цих програм і вдарить по американських пенсіонерах", - зазначила Гастон.
Додамо, що 5 лютого під час виступу в Палаті представників Грін заявив, що подасть на імпічмент проти Трампа після того, як глава Білого дому припустив, що США мають взяти під контроль Смугу Гази.
"Несправедливість у Газі - це загроза справедливості в Сполучених Штатах Америки», - сказав тоді Грін.
У суботу, 5 квітня, він повторив подібне, зазначивши, що зруйнована війною територія "не повинна стати курортом. Має бути дім для палестинського народу".
Конгресмен від Демократичної партії Ел Грін був ініціатором кількох безуспішних спроб імпічменту під час першого президентського терміну Трампа.
4 березня 2025 року президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням до Конгресу. Під час звернення, глава Білого дому торкнувся тем Панамського каналу, встановлення контролю над Гренландією, а також російсько-української війни.
На початку звернення президента, спікер Палати представників Майк Джонсон наказав охороні вивести Гріна із зали засідань, оскільки він дуже гучно обурювався першими заявами лідера.
В суботу, 5 квітня, майже по всій території США відбулися численні протести проти політики адміністрації Дональда Трампа. Люди мітингували також у країнах Європи.
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