У США готують нову спробу імпічменту Трампа: Грін іде до кінця

У суботу, 5 квітня, під час виступу на мітингу у Вашингтоні, конгресмен-демократ Ел Грін заявив, що Трамп "не заслуговує" обіймати посаду глави виконавчої влади.

"Нам потрібен Сенат, який цього разу визнає його винним, і я хочу, щоб ви знали - від щирого серця - я розумію, що він є Голіафом. Він Голіаф. Він контролює генералів у війську. Він контролює Міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію. Однак, друзі мої, для кожного Голіафа існує Давид", - сказав Грін, звертаючись до демонстрантів на мітингу "Руки геть!" в окрузі Колумбія.

Він також додав, що впродовж місяця внесе подання про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу.

"І я хочу, щоб ви знали, пане Президенте: цей Давид внесе проти вас статті імпічменту протягом наступних 30 днів. Упродовж 30 днів я вношу статті імпічменту. Я йду за вами. Пане Президенте, цей Давид йде за вами", - заявив конгресмен.

Грін, який ще близько двох місяців тому пообіцяв внести подання імпічменту проти Трампа, стверджує, що той не "заслуговує посади", яку обіймає.

"Вам не можна довірити свободу і правосуддя для всіх. Вам не можна довірити уряд народу, обраний народом і для народу. Я йду за вами. Я ваш Давид. Боже, благослови вас", - додав Грін.

Реакція Білого дому

Заступник прес-секретаря Білого дому Ліз Гастон у коментарі виданню The Hill зазначила, що позиція Трампа "чітка: він завжди буде захищати Соціальне забезпечення, Medicare та Medicaid для тих, хто має на них право".

"Тим часом позиція демократів полягає у наданні виплат за програмами Social Security, Medicaid і Medicare нелегальним іммігрантам, що призведе до банкрутства цих програм і вдарить по американських пенсіонерах", - зазначила Гастон.

Додамо, що 5 лютого під час виступу в Палаті представників Грін заявив, що подасть на імпічмент проти Трампа після того, як глава Білого дому припустив, що США мають взяти під контроль Смугу Гази.

"Несправедливість у Газі - це загроза справедливості в Сполучених Штатах Америки», - сказав тоді Грін.

У суботу, 5 квітня, він повторив подібне, зазначивши, що зруйнована війною територія "не повинна стати курортом. Має бути дім для палестинського народу".