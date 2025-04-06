В США готовят новую попытку импичмента Трампа: Грин идет до конца

Речь Эла Грина на митинге в Вашингтоне стала громким предупреждением Трампу: демократ из Техаса готовит импичмент и обещает действовать как "Давид против Голиафа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
В субботу, 5 апреля, во время выступления на митинге в Вашингтоне, конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что Трамп "не заслуживает" занимать должность главы исполнительной власти.
"Нам нужен Сенат, который на этот раз признает его виновным, и я хочу, чтобы вы знали - от всего сердца - я понимаю, что он является Голиафом. Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию. Однако, друзья мои, для каждого Голиафа существует Давид", - сказал Грин, обращаясь к демонстрантам на митинге "Руки прочь!" в субботу в округе Колумбия.
Он также добавил, что внесет представление об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу в течение следующих 30 дней.
"И я хочу, чтобы вы знали, господин Президент: этот Давид внесет против вас статьи импичмента в течение следующих 30 дней. В течение 30 дней я вношу статьи импичмента. Я иду за вами. Господин Президент, этот Давид идет за вами", - заявил конгрессмен.
Грин, который еще около двух месяцев назад пообещал внести представление импичмента против Трампа, утверждает, что тот не "заслуживает должности", которую занимает.
"Вам нельзя доверить свободу и правосудие для всех. Вам нельзя доверить правительство народа, избранное народом и для народа. Я иду за вами. Я ваш Давид. Боже, благослови вас", - добавил Грин.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Лиз Гастон в комментарии изданию The Hill отметила, что позиция Трампа "четкая: он всегда будет защищать Социальное обеспечение, Medicare и Medicaid для тех, кто имеет на них право".
"Между тем позиция демократов заключается в предоставлении выплат по программам Social Security, Medicaid и Medicare нелегальным иммигрантам, что приведет к банкротству этих программ и ударит по американским пенсионерам", - отметила Гастон.
Добавим, что 5 февраля во время выступления в Палате представителей Грин заявил, что подаст статьи импичмента против Трампа после того, как главнокомандующий предположил, что США должны взять под контроль Полосу Газы.
"Несправедливость в Газе - это угроза справедливости в Соединенных Штатах Америки", - сказал тогда Грин.
В субботу, 5 апреля, он повторил подобное, отметив, что разрушенная войной территория "не должна стать курортом. Должен быть дом для палестинского народа".
Конгрессмен от Демократической партии Эл Грин был инициатором нескольких безуспешных попыток импичмента во время первого президентского срока Трампа.
4 марта 2025 года президент США Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу. Во время обращения, глава Белого дома затронул темы Панамского канала, установления контроля за Гренландией, а также российско-украинской войны.
В начале обращения президента, спикер Палаты представителей Майк Джонсон приказал охране выгнать конгрессмена-демократа Ала Грина из зала заседаний, потому что он очень громко возмущался первыми заявлениями лидера.
В субботу, 5 апреля, почти по всей территории США состоялись многочисленные митинги с протестами против политики администрации Дональда Трампа. Люди митинговали и в странах Европы.
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