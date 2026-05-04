США готують нову резолюцію ООН проти Ірану через Ормузьку протоку

Сполучені Штати разом із країнами Перської затоки готують новий проєкт резолюції Ради Безпеки ООН із засудженням Ірану за блокування Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявив посол США в ООН Майк Волц, переговори щодо документа заплановані на цей тиждень. Нова ініціатива з’явилася після того, як попередній проєкт резолюції був заблокований Росією та Китаєм.
За його словами, документ розробляється спільно з Бахрейном із урахуванням пропозицій Кувейту, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.
Очікується, що резолюція міститиме вимоги до Ірану припинити атаки на торгові судна, відмовитися від спроб запровадження зборів за прохід через протоку, а також зупинити мінування морських шляхів і розкрити інформацію про вже встановлені міни.
Волц наголосив, що новий документ буде "більш вузьким", ніж попередній варіант, і зосереджуватиметься передусім на безпеці міжнародного судноплавства.
"Ця резолюція набагато більше зосереджена на мінуванні міжнародних водних шляхів та стягуванні мита, що впливає на всі економіки світу, особливо на азіатські", - додав він.
На початку квітня у Раді Безпеки ООН провалилася резолюція щодо захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Документ, який представив Бахрейн і підтримали 11 із 15 членів Радбезу, заблокували Росія та Китай, скориставшись правом вето.
Це сталося попри те, що текст резолюції суттєво пом’якшили - зокрема, з нього прибрали згадки про застосування сили.