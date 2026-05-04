США готовят новую резолюцию ООН против Ирана из-за Ормузского пролива

Как заявил посол США в ООН Майк Волц, переговоры по документу запланированы на эту неделю. Новая инициатива появилась после того, как предыдущий проект резолюции был заблокирован Россией и Китаем.

По его словам, документ разрабатывается совместно с Бахрейном с учетом предложений Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Ожидается, что резолюция будет содержать требования к Ирану прекратить атаки на торговые суда, отказаться от попыток введения сборов за проход через пролив, а также остановить минирование морских путей и раскрыть информацию об уже установленных минах.

Волц подчеркнул, что новый документ будет "более узким", чем предыдущий вариант, и будет сосредоточен прежде всего на безопасности международного судоходства.

"Эта резолюция гораздо больше сосредоточена на минировании международных водных путей и взимании пошлины, что влияет на все экономики мира, особенно на азиатские", - добавил он.