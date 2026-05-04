США готують нову резолюцію ООН проти Ірану через Ормузьку протоку

23:05 04.05.2026 Пн
2 хв
Чому минулий документ провалився та які умови висувають цього разу?
aimg Марія Науменко
США готують нову резолюцію ООН проти Ірану через Ормузьку протоку Фото: посол США в ООН Майк Волц (Getty Images)
Сполучені Штати разом із країнами Перської затоки готують новий проєкт резолюції Ради Безпеки ООН із засудженням Ірану за блокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив посол США в ООН Майк Волц, переговори щодо документа заплановані на цей тиждень. Нова ініціатива з’явилася після того, як попередній проєкт резолюції був заблокований Росією та Китаєм.

За його словами, документ розробляється спільно з Бахрейном із урахуванням пропозицій Кувейту, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

Очікується, що резолюція міститиме вимоги до Ірану припинити атаки на торгові судна, відмовитися від спроб запровадження зборів за прохід через протоку, а також зупинити мінування морських шляхів і розкрити інформацію про вже встановлені міни.

Волц наголосив, що новий документ буде "більш вузьким", ніж попередній варіант, і зосереджуватиметься передусім на безпеці міжнародного судноплавства.

"Ця резолюція набагато більше зосереджена на мінуванні міжнародних водних шляхів та стягуванні мита, що впливає на всі економіки світу, особливо на азіатські", - додав він.

На початку квітня у Раді Безпеки ООН провалилася резолюція щодо захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Документ, який представив Бахрейн і підтримали 11 із 15 членів Радбезу, заблокували Росія та Китай, скориставшись правом вето.

Це сталося попри те, що текст резолюції суттєво пом’якшили - зокрема, з нього прибрали згадки про застосування сили.

Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори
