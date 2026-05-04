США готують нову резолюцію ООН проти Ірану через Ормузьку протоку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як заявив посол США в ООН Майк Волц, переговори щодо документа заплановані на цей тиждень. Нова ініціатива з’явилася після того, як попередній проєкт резолюції був заблокований Росією та Китаєм.

За його словами, документ розробляється спільно з Бахрейном із урахуванням пропозицій Кувейту, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

Очікується, що резолюція міститиме вимоги до Ірану припинити атаки на торгові судна, відмовитися від спроб запровадження зборів за прохід через протоку, а також зупинити мінування морських шляхів і розкрити інформацію про вже встановлені міни.

Волц наголосив, що новий документ буде "більш вузьким", ніж попередній варіант, і зосереджуватиметься передусім на безпеці міжнародного судноплавства.

"Ця резолюція набагато більше зосереджена на мінуванні міжнародних водних шляхів та стягуванні мита, що впливає на всі економіки світу, особливо на азіатські", - додав він.