США готовят новую резолюцию ООН против Ирана из-за Ормузского пролива

23:05 04.05.2026 Пн
Почему прошлый документ провалился и какие условия выдвигают на этот раз?
aimg Мария Науменко
Фото: посол США в ООН Майк Волц (Getty Images)
Соединенные Штаты вместе со странами Персидского залива готовят новый проект резолюции Совета Безопасности ООН с осуждением Ирана за блокирование Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил посол США в ООН Майк Волц, переговоры по документу запланированы на эту неделю. Новая инициатива появилась после того, как предыдущий проект резолюции был заблокирован Россией и Китаем.

По его словам, документ разрабатывается совместно с Бахрейном с учетом предложений Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Ожидается, что резолюция будет содержать требования к Ирану прекратить атаки на торговые суда, отказаться от попыток введения сборов за проход через пролив, а также остановить минирование морских путей и раскрыть информацию об уже установленных минах.

Волц подчеркнул, что новый документ будет "более узким", чем предыдущий вариант, и будет сосредоточен прежде всего на безопасности международного судоходства.

"Эта резолюция гораздо больше сосредоточена на минировании международных водных путей и взимании пошлины, что влияет на все экономики мира, особенно на азиатские", - добавил он.

В начале апреля в Совете Безопасности ООН провалилась резолюция по защите судоходства в Ормузском проливе. Документ, который представил Бахрейн и поддержали 11 из 15 членов Совбеза, заблокировали Россия и Китай, воспользовавшись правом вето.

Это произошло несмотря на то, что текст резолюции существенно смягчили - в частности, из него убрали упоминания о применении силы.

Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
